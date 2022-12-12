В Подмосковье загорелся торговый центр со стройматериалами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговый центр «СтройПарк» загорелся на территории подмосковной Балашихи. В Telegram-каналах появляются видеозаписи, на которых заметно, как над ТЦ поднимаются черные столбы дыба. Представители регионального ГУ МЧС рассказали в беседе с NEWS.ru, что в центре загорелись стройматериалы. По их данным, пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате ЧП.

В торговом центре загорелись строительные материалы. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются, — сообщили в МЧС.

Как передает Telegram-канал Mash, пожару присвоен третий ранг сложности. ТАСС позже сообщил, что при ЧП пострадал охранник торгового центра. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров.

ТЦ расположен в балашихинском районе Саввино. По сведениям от очевидцев, пожар произошел на складе. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медицинские специалисты.

Ранее стало известно, что в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет. Салон загорелся 11 декабря около 21:30 (16:30 мск) в поселке Молодежный на улице Трактовой. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в МЧС, на момент возгорания в здании не было посетителей.