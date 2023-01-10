На складе с коробками у ТЦ «Отрада» в Подмосковье произошел пожар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске загорелся склад с коробками у ТЦ «Отрада», сообщили NEWS.ru в управлении МЧС по Московской области. Пламя распространилось на площади 240 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Произошло возгорание на складе, расположенном за ТЦ «Отрада». Площадь возгорания на данный момент составляет 240 кв. метров. Предварительно пострадавших нет, за помощью никто не обращался, — заявили в МЧС.

На северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Площадь пожара составила 2000 кв. метров. По данным «Комсомольской правды», на площади 500 кв. метров произошло обрушение. В тушении пожара участвовали 136 человек личного состава и 48 единиц техники, в том числе два вертолета.