В Москве загорелся автосервис

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание автосервиса, сообщили NEWS.ru в главном управлении МЧС РФ по столице. В ведомстве отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По сведениям Telegram-канала «112», площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности.

В 13:40 10 января 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, ул. Добролюбова, д. 1. Загорелось одноэтажное здание. Предварительно, внутри расположен автосервис. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что на юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека. Позже в правоохранительных органах уточнили, что по предварительной информации, в сгоревшей квартире мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег жилище и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По сведениям MK.RU, обвиняемый в совершении преступления мог страдать манией преследования.