MK.RU: убивший мать и сестру москвич мог страдать манией преследования

Фото: t.me/moscowproc

На месте пожара, ул. Дмитрия Ульянова

Совершивший суицид Александр Желтоухов, до этого убивший сестру и мать на юго-западе Москвы, мог страдать манией преследования, сообщает MK.RU. По информации издания, россиянин начал делиться параноидальными мыслями еще в 2020 году, тогда он писал своим знакомым, что его отца, который работал начальником поезда, нашли мертвым в 2015 году. Желтоухов доказывал своим приятелям, что он лично присутствовал на опознании.

Меня допрашивали в прокуратуре. Они хотели повесить все на меня, но меня спасло алиби. Я был в другом городе. Как только это выяснилось, причину смерти сделали «сердечная недостаточность», — писал Желтоухов своим друзьям.

Он также рассказывал, что его сестра мстила ему за детские обиды. Желтоухов сообщил родителям, что Ольга потеряла девственность с иностранцем на Кипре, назвав ее «интердевочкой». Желтоухов был убежден в намерениях сестры оставить его без наследства. По словам мужчины, для этого она специально кормила бабушку, больную сахарным диабетом, шоколадками.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что на юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека. Позже в правоохранительных органах уточнили, что по предварительной информации, в сгоревшей квартире мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег жилище и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).