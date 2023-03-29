Стали известны подробности инцидента с упавшим под Симферополем дроном Советник главы Крыма Крючков: БПЛА под Симферополем сбили при помощи средств РЭБ

Фото: Министерство обороны РФ

Упавший в Симферопольском районе Крыма беспилотник был сбит при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в своем Telegram-канале советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, дрон пытался нанести удар по конкретным координатам, однако был оперативно перехвачен. В результате происшествия никто не пострадал.

Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего «Стриж», — написал Крючков.

Он призвал администраторов российских Telegram-каналов не публиковать фото и видеоматериалы с геометками, поскольку это «работа на врага». Крючков подчеркнул, что за распространение фейков гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

О падении беспилотника в поле под Симферополем ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Накануне в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По данным Telegram-канала SHOT, дрон был окрашен в цвета украинского флага. Как показала позднее экспертиза, дрон не перевозил с собой взрывчатку, в корпусе устройства находился только мотор с предохранителем. Как утверждают специалисты, дрон не мог прилететь с Украины из-за слабых характеристик устройства.