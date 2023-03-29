Стали известны подробности инцидента с упавшим в Москве беспилотником SHOT: упавший в Новой Москве беспилотник не перевозил взрывчатку

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Беспилотник, обломки которого были найдены накануне в Новой Москве, не перевозил с собой взрывчатку, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным экспертизы, в его корпусе находился только мотор с предохранителем. Как утверждают специалисты, дрон не мог прилететь с Украины из-за слабых характеристик устройства.

По информации SHOT, беспилотник не мог пролететь более 250 км, при этом граница России с Украиной находится в 700 км от места нахождения обломков. Эксперты рассказали, что дрон мог достичь скорости лишь в 80 км/ч. Сотрудники правоохранительных органов ищут диверсанта, который мог запустить беспилотник с территории России.

Накануне в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По данным Telegram-канала SHOT, дрон был окрашен в цвета украинского флага. В публикации говорится, что никто не пострадал.

26 марта в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж». Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.