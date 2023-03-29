Беспилотник упал под Симферополем Аксенов: в Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник

Фото: t.me/Aksenov82

Системы противовоздушной обороны сбили в Симферопольском районе Крыма беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации, — написал Аксенов.

Накануне в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По данным Telegram-канала SHOT, дрон был окрашен в цвета украинского флага. Как показала позднее экспертиза, дрон не перевозил с собой взрывчатку, в корпусе устройства находился только мотор с предохранителем. Как утверждают специалисты, дрон не мог прилететь с Украины из-за слабых характеристик устройства.

26 марта в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаки беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж». Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.