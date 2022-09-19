Стала известность личность хозяина овчарки, покусавшей 13-летнюю девочку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов установили личность хозяина овчарки, которая покусала 13-летнюю девочку в поселке Дрожжино в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что инцидент произошел 17 сентября. Тогда агрессивная собака сорвалась с поводка хозяина и напала на школьницу. Она прокусила ей челюсть и ранила ухо.

В данный момент 64-летний владелец овчарки находится на допросе. По предварительной информации, его не задержали.

До этого стало известно, что 13-летнюю девочку из подмосковного поселка Дрожжино, которую покусала овчарка, прооперировали в одной из столичных клиник. По словам отца пострадавшей, собака разорвала девочке ухо и прокусила челюсть. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии.

В отношении хозяина агрессивного животного возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск.

Гулять с потенциально опасными собаками без поводка и намордника запрещено, однако наказание за это нарушение не предусмотрено. Закрыть пробел в законодательстве решил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он предложил штрафовать безответственных владельцев.