20 августа 2025 в 14:07

Стала известна судьба пойманного кота-наркокурьера

В Нижегородской области отпустили на свободу кота-наркокурьера

Фото: vk.com/52fsin

Кота, пытавшегося доставить наркотики в ошейнике в тюрьму в Варнавинском районе Нижегородской области, отпустили на свободу, сообщили сайту Pravda-nn.ru в пресс-службе ГУФСИН России по региону. Отмечается, что для пушистого нарушителя нет уголовной статьи.

После нашей публикации кот стал настоящей звездой. Нам уже звонят и пишут с просьбой забрать котика к себе, — уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Варнавинском округе Нижегородской области сотрудники ИК № 7 поймали уличного кота, который пытался пронести в колонию свертки с марихуаной. Наркотик был размещен на ошейнике.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля. На помощь животному пришли столичные спасатели.

Россия
коты
ФСИН
Нижегородская область
