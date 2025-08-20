Стала известна судьба пойманного кота-наркокурьера

Кота, пытавшегося доставить наркотики в ошейнике в тюрьму в Варнавинском районе Нижегородской области, отпустили на свободу, сообщили сайту Pravda-nn.ru в пресс-службе ГУФСИН России по региону. Отмечается, что для пушистого нарушителя нет уголовной статьи.

После нашей публикации кот стал настоящей звездой. Нам уже звонят и пишут с просьбой забрать котика к себе, — уточнили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Варнавинском округе Нижегородской области сотрудники ИК № 7 поймали уличного кота, который пытался пронести в колонию свертки с марихуаной. Наркотик был размещен на ошейнике.

