Спутников экс-депутата Жамбалова осудят за лжесвидетельство при ДТП

Трёх граждан, сопровождавших осуждённого за смертельное ДТП экс-депутата Бурятии Баира Жамбалова, осудят за лжесвидетельство, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по РБ. По имеющимся данным, подозреваемыми являются лица в возрасте от 48 до 55 лет, пишет «МК в Бурятии».

Уголовное дело по 1 и ч. 2 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» уже ушло в Прибайкальский районный суд с утверждённым обвинительным заключением. Подозреваемыми, по информации СУ СКР по РБ, проходят трое мужчин возраста от 48 до 58 лет, — сообщает издание.

ДТП произошло 5 января 2020 года. Чиновник возвращался с рыбалки на внедорожнике, когда на трассе возле села Батурино сбил девочку. Не оказав ей помощи, он скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов после аварии в полицию пришёл друг депутата, который был с ним на рыбалке. и попытался взять вину на себя. По его словам, якобы они поменялись машинами и за рулём джипа был именно он. Однако многочисленные экспертизы и свидетели его слова не подтвердили.

Ранее в Бурятии завершилось расследование смертельного ДТП, в котором погибла 17-летняя студентка Галина Бурчевская. Обвиняемый в аварии местный депутат Баир Жамбалов был признан виновным и приговорён к шести годам колонии.