«Спокойный пацанчик»: одноклассница о подростке, напавшем на школу Одноклассники не замечали агрессии за подростком, напавшим на школу в Ростове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одноклассница девятиклассника, который 11 сентября устроил поножовщину в ростовской школе, рассказала, что нападавший учился с ними с третьего класса, передает Telegram-канал SHOT. Уже в первый учебный день он показался ученикам странным из-за того, что заикался и иногда дергался. В целом же все сверстники, по словам школьницы, общались с ним нормально и сам несовершеннолетний агрессивным поведением не отмечался.

Были какие-то проблемы с речью, заикался, были резкие какие-то нервные движения. Он сам говорил, что у него какие-то проблемы там были. Он никогда не накидывался, не дрался. <...> Спокойный пацанчик. Никто не думал, что может такое сделать, — рассказала школьница.

О нападении подростка в Ростовской области ранее рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, 15-летний ученик ранил четверых взрослых. Ими оказались трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Голубев отметил, что у подростка имеется психическое заболевание. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего. Пока подросток не может давать показания, поскольку находится в невменяемом состоянии. На опубликованных в Сети кадрах с задержанием видно, что подросток не оказывает сопротивления при задержании.