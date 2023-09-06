На Камчатке нерпа спаслась от косаток в лодке и попала на видео

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Жители Камчатского края спасли жизнь нерпе, пытавшейся спастись от хищных косаток, сообщает Telegram-канал Baza. Они разрешили нерпе залезть в лодку. На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное преследуют две косатки. Они кружили вокруг нее, пытаясь загнать. Однако нерпе удалось найти единственный путь к спасению. Отмечается, что ее увезли подальше от места, в котором обитали косатки.

Как сообщалось ранее, в Бурятии нерпы отправились в путешествие на льдинах, которые течением пригнало к Баргузинскому заповеднику. По мнению участкового госинспектора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрия Гороховского, животные могли направиться к Ушканьим островам. В процессе плавания они подставляли бока под палящее солнце, чтобы быстрее завершить процесс линьки.

В апреле жителям Выборга удалось спасти жизнь маленькому нерпенку, обнаруженному в городском водоеме. Истощенный тюлененок боялся выйти из воды из-за толпы. К вечеру, когда люди разошлись, он выбрался на сушу, что позволило зоозащитникам доставить его в Фонд друзей балтийской нерпы. Нерпенка выходили с помощью раствора регидрона и поддерживающей терапии, а затем перевели на смесь из фарша сельди, рыбьего жира и витаминов.