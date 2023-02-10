В Новосибирске 14 человек спасли из-под завалов рухнувшего дома

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда на улице Линейная в Новосибирске

Спасатели смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа и последующего частичного обрушения, сообщили представители регионального ГУ МЧС. В числе спасенных был один ребенок. Девять человек были доставлены в больницы, у них диагностированы травмы.

По уточненным данным на 10:00 (06:00 мск) удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения, — рассказали в экстренных службах.

В региональном Минздраве, в свою очередь, заметили, что семь пострадавших при обрушении дома в Новосибирске остаются в больницах.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним сведениям, количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения в Новосибирске достигло 13 человек.