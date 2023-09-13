Спасатели локализовали пожар в петербургской типографии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спасатели локализовали пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС России. На площади 800 квадратных метров горела картонная упаковка.

В 23.58 (совпадает с мск) пожар локализован. 13 сентября в 00.32 отказ номеру 2 (ранг пожара— NEWS.ru), работы по номеру 1-БИС, — говорится в заявлении.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. При этом телеканал РЕН ТВ сообщил, что в результате пожара ожоги получил один человек, сейчас он находится в больнице.

Ранее спасатели успешно потушили большой пожар в Макеевке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Огонь охватил одноэтажный склад, площадью 4,5 тысячи квадратных метров и затронул кровлю складского здания, а также хранимые внутри товары. Благодаря усилиям 82 человек и привлеченной технике, пожар был локализован и полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось о гибели при пожаре в Саратовской области троих малолетних детей. Их тела обнаружили пожарные после того, как справились с возгоранием. Им было два года, пять и восемь лет. Следователи начали проверку по факту произошедшего.