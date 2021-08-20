Спаливших книги подростков из Читы обвинили в вандализме

В отношении подростков, устроивших в Чите костёр, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в действиях школьников усматриваются признаки вандализма.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также предпринимаются меры для установления личностей участников инцидента, — сообщили в полиции.

Инцидент произошёл 18 августа в беседке у Пушкинской библиотеки возле площади Декабристов. Кадры костра опубликовала в соцсети общественница Марина Савватеева. На записи видно, что молодые люди при виде женщины сначала убегают, но потом возвращаются и с руганью тушат огонь.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девочки устроили танцы под музыку на воинском мемориале «Чёрный тюльпан». Школьниц, танцующих под музыку у мемориала уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, заметили прохожие. По их мнению, детям было около 10 лет и танцевали они для популярного приложения.