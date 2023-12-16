Создателя «Бандитского Петербурга» похоронили с воинскими почестями В Санкт-Петербурге с воинскими почестями похоронили писателя Константинова

Фото: Global Look Press

Андрей Константинов

Писателя и военного переводчика Андрея Константинова 16 декабря похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ему как подполковнику запаса были оказаны воинские почести. Отпевание прошло в Смоленской церкви.

Также прощание с Константиновым было организовано на Новой сцене Александринского театра. В мероприятии приняли участие сотни человек.

В последние годы Константинов сильно болел. О его смерти стало известно 13 декабря. Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире.

Константинов известен как основатель издания «Фонтанка» и автор криминальных романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург». Смерть Константинова стала потрясением для композитора Игоря Корнелюка, чья песня звучала в титрах сериала.

12 декабря стало известно о смерти советской и российской журналистки Людмилы Швецовой. Долгие годы она работала на радио «Маяк». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет.

14 сентября 2022 года в Приморском крае в ходе экспедиции, целью которой был сбор материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, скончался главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет.