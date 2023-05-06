Совесть замучила автоугонщика в Подмосковье, но не спасла от наказания Житель Подмосковье спустя месяц после угона машины и кражи 2 млн рублей явился с повинной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области местный житель спустя месяц после угона автомобиля сдался полиции, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина сознался в том числе в краже 2 миллионов рублей, которые находились в салоне машины. Но явка с повинной не освободила его от ответственности.

Внимание Евгения Б. 8 апреля привлекла Skoda Octavia, которая стояла на заправке в Пушкино. В салоне лежали два миллиона рублей, и мужчина решил присвоить их себе вместе с машиной.

Почти месяц Евгений скрывался, но в итоге сам пришел в полицию и сознался в преступлении. Однако раскаяние не улучшило положения угонщика и вора, теперь ему грозит тюремный срок.

Ранее в Москве мужчина угнал люксовый спорткар Lamborghini Murcielago, стоявший на эвакуаторе. Вор миновал охрану, показав поддельные документы, загнал эвакуатор и увез иномарку. Угонщика задержали через несколько часов, саму машину обнаружили в Подмосковье.

Адвокат Ольга Учаева отмечала, что злоумышленнику грозит до 10 лет заключения по статье о краже в особо крупном размере. По ее словам, если бы преступник не признался в желании продать машину, он мог бы рассчитывать на более мягкое наказание по статье о завладении транспортным средством без цели хищения.