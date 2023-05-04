Адвокат объяснила, почему признание угонщика Lamborghini навредит ему Адвокат: угнавший Lamborghini зря признался в желании продать машину

Фото: МВД России

Угнанный автомобиль Lamborghini Murcielago

Мужчина, угнавший Lamborghini Murcielago при помощи эвакуатора в Москве, совершил ошибку, когда признался в желании продать автомобиль, сообщила NEWS.ru адвокат Ольга Учаева. По ее словам, теперь угонщику грозит возбуждение дела по части 4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Мужчина может получить в таком случае до 10 лет тюрьмы. Адвокат напомнила, что стоимость машины напрямую влияет на квалификацию деяния, соответственно, и на наказание. Чем выше стоимость украденного имущества, тем более тяжкое это преступление.

Поскольку стоимость Lamborghini Murcielago превышает один миллион рублей, в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы до 10 лет. Если бы похититель не признался, что планировал продать машину, его действия можно было бы квалифицировать по ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, и он бы мог рассчитывать на более мягкое наказание. Максимальный срок по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет, — сказала она.

Ранее в Москве молодой человек украл автомобиль Lamborghini, стоявший на эвакуаторе. Вор прокрался через охрану, показав поддельные документы, загнал эвакуатор и увез иномарку. 38-летний владелец машины обратился в полицию, и через несколько часов угонщика задержали в ТЦ на Хорошевском шоссе. Саму машину нашли в Московской области.

В апреле житель Новошахтинска Ростовской области обратился в полицию с заведомо ложным заявлением об угоне автомобиля. В ходе допроса выяснилось, что мужчина просто перегнал машину к знакомому, жившему в селе, а к правоохранителям обратился, чтобы не выплачивать заем.