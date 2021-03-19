Сотрудники УФСБ задержали в Калининграде двоих террористов

https://static.news.ru/photo/78b78ef6-88ac-11eb-83bb-96000091f725_660.jpg Фото: Национальный антитеррористический комитет

Два члена международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари» (запрещена в РФ) задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области.

УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии осуществлено задержание двух членов запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В управлении добавили, что ранее в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность. Они распространяли идеи организации среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в террористической деятельности на Ближнем Востоке.

Отмечается, что задержание было произведено при силовой поддержке Росгвардии. В настоящее время решается вопрос о принудительном выдворении мужчин из России.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Калининградской области. Преступники планировали совершить его на одном из местных объектов энергетики.

Планировавшего теракт гражданина России уже задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчина не только готовился к совершению теракта. Он также занимался вербовкой других жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.