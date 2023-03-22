Сотрудники МЧС срочно выехали к зданию «Лахта Центра» в Петербурге «Невские новости»: в здании «Лахта Центра» в Петербурге сработала пожарная сигнализация

Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге в одной из башен делового комплекса «Лахта Центр» сработала пожарная сигнализация, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник. К месту в срочном порядке были направлены сотрудники МЧС и скорой помощи. Сейчас спасатели ищут огонь.

Как рассказал работник «Лахта Центра», всего к деловому комплексу было направлено несколько расчетов МЧС. При этом пожара в здании не видно, добавил он.

Ранее столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара в Новой Москве. В ведомстве уточнили, что тела погибших — мужчины, женщины и двух малолетних детей — были обнаружены на месте происшествия после ликвидации возгорания. Пожар произошел в одном из жилых домов в селе Вороново. Его площадь составила 80 кв. м. Причины возгорания пока не установлены.

До этого в Усть-Илимске оставшийся без присмотра пятилетний мальчик погиб при пожаре, а его восьмилетняя сестра получила ожоги. По версии следствия, причиной могла стать детская шалость. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».