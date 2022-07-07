Сотрудник миграционного центра избил трудового мигранта Сотрудник воронежского миграционного центра избил мигранта при сдаче отпечатков пальцев

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудник воронежского миграционного центра несколько раз ударил трудового мигранта, пока тот сдавал отпечатки пальцев. На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Mash, видно, как работник службы издевается над посетителем, бьёт его в грудь и толкает, пока тот сдаёт биометрию для патента.

Очевидцы обратились в узбекскую диаспору в Москве, отметив, что сотрудник не первый раз демонстрирует отношение к посетителям. Глава совета московской диаспоры Бахром Исмаилов сообщил, что уже направил заявление в прокуратуру.

Будем добиваться увольнения данного сотрудника, нами подано заявление в органы прокуратуры для того, чтобы они провели расследование в отношении как данного должностного лица, так и его руководителя, — подчеркнул Измаилов.

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