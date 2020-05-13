Сотни мигрантов надеются перейти границу в Оренбуржье

https://static.news.ru/photo/1df5b336-9540-11ea-9809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Guodong/Xinhua/Global Look Press

Порядка 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Об этом сообщили власти региона.

Отмечается, что около 500 мигрантов хотят через соседнее государство вернуться на родину. Местные СМИ считают, что мигранты надеются перейти через КПП «Маштаково» — якобы недавно через него пропустили граждан Киргизии. По некоторым данным, мигранты начали скапливаться и на других КПП в Оренбургской области.

Как сообщает «МК», министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что вопрос с мигрантами следует решать совместно узбекским и казахским властям. Кроме того, сама Оренбургская область не может принимать решения по пропуску иностранных граждан через госграницу.

Как писал NEWS.ru, МВД продлит срок временного пребывания в России всем иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. Визы продлят независимо от цели их въезда в Россию.