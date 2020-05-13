Сотни мигрантов надеются перейти границу в Оренбуржье

Порядка 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Об этом сообщили власти региона.
Отмечается, что около 500 мигрантов хотят через соседнее государство вернуться на родину. Местные СМИ считают, что мигранты надеются перейти через КПП «Маштаково» — якобы недавно через него пропустили граждан Киргизии. По некоторым данным, мигранты начали скапливаться и на других КПП в Оренбургской области.
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Как писал NEWS.ru, МВД продлит срок временного пребывания в России всем иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. Визы продлят независимо от цели их въезда в Россию.
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