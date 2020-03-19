https://static.news.ru/photo/28d4b076-69f4-11ea-be2e-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД продлит срок временного пребывания в России всем иностранным гражданам из-за распространения коронавируса. Визы продлят независимо от цели их въезда в Россию.

С 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ, — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Уточняется, что срок пребывания на российской территории будет продлён и гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы. Трудовые мигранты тоже могут обратиться за получением новых патентов без выезда за пределы страны, их пообещали не привлекать к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений. Иностранцам, проживающим в РФ на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, срок действия документов тоже продлят. Для этого всем иностранцам советуют обратиться в ближайший территориальный отдел МВД с заявлением в произвольной форме.

Как писал NEWS.ru, выдача американских виз в большинстве стран мира будет приостановлена из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Госдепе. Там отметили, что предоставление визовых услуг возобновится, как только появится такая возможность. Конкретной даты пока нет.

По данным на 19 марта, в мире зарегистрировано более 219 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,9 тысячи человек, поправились — более 84 тысяч человек.