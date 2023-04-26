«Пеньки-кореньки»: в Сосьве назвали точное количество сгоревших жилых домов Глава Сосьвинского городского округа: в Сосьве сгорели 122 дома, их восстановить нельзя

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

В Сосьве полностью сгорело 122 жилых дома, большинство которых не подлежат восстановлению, заявил NEWS.ru глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. Он отметил, что отремонтировать получится лишь пять поврежденных строений, а разговор с пострадавшими вышел «очень жесткий и неприятный».

Встретились с пострадавшими. Сгорело 122 дома, штук пять можно восстановить после ремонта. Были первый замгубернатора, человек пять министров: здравоохранение, ЖКХ, социальная поддержка и так далее. Один из главных вопросов — материальная помощь. Обследуем дома, что от них осталось — пеньки-кореньки. Оценим ущерб, утвердим в области и выплатим этим людям, — рассказал Макаров.

Собеседник добавил, что ситуацию усугубили жара, сильный ветер и сухая трава.

По предварительным данным, около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших накануне в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

Кроме того, сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.