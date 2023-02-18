Стали известны новые детали о состоянии выжившего при крушении вертолета Выжившего при крушении вертолета Robinson 44 на Сахалине прооперировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики на Сахалине прооперировали мужчину, выжившего при крушении вертолета Robinson 44. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее состояние пассажира воздушного судна оценивалось врачами как средней тяжести.

Мужчине <...> провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей, — сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалина.

Вертолет Robinson 44 разбился недалеко от Южно-Сахалинска 17 февраля. На борту находились три человека — пилот и два пассажира. В результате жесткой посадки погибли командир летательного средства и туристка. Второй пассажир, мужчина, выжил, с места аварии его доставили в больницу.

Винтокрылая машина пропала с радаров в районе горы Красной. Перед исчезновением у вертолета сработал аварийный маяк. В ходе поисков задействовали самолет Ан-26 и вертолет той же модели, что и пропавший. Впоследствии разбившийся Robinson обнаружили у пика Чехова.

Следователи считают, что причинами крушения вертолета могли стать техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование причин аварии продолжается. Криминалисты изъяли документацию, а также образцы топлива, которым был заправлен борт.