Солдаты ВСУ начали отказываться идти в контрнаступление Рогов: солдаты ВСУ начали отказываться идти в контрнаступление

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ начали отказываться выполнять приказы военного руководства и идти в контрнаступление, заявил лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что военные не хотят вступать в заведомо смертельные боестолкновения.

По перехватам приходит информация, что начинаются попытки отказа от выполнения приказов идти в наступление. ВСУ прекрасно понимают, что это смерти подобно. Надо понимать одно: главные резервы противника еще не задействованы. Они пока действуют не то чтобы малыми силами, но не основными, — подчеркнул Рогов.

По его словам, обстановка в Запорожской области находится под контролем ВС РФ. Он отметил, что делить наступление на разные волны невозможно: ВСУ после больших потерь перекидывают новые подразделения. Рогов уточнил, что потерянные 8 июня территории уже были отбиты обратно, за исключением спорных моментов в серой зоне.

В районе Энергодара и Запорожской АЭС никаких угроз сейчас нет, заявил Рогов. Ситуация находится под контролем. Кроме того, с визитом приезжал первый замглавы президента Сергей Кириенко, чтобы лично убедиться в отсутствии угроз для АЭС. Пруд-охладитель также находится в нормальном состоянии, заключил он.

Рогов ранее сообщил, что в Запорожской области снова идет активная фаза боевых действий. ВСУ в ночь на 8 июня перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились — понесли потери и отошли. Сообщается об использовании противником большого количества бронетехники, включая немецкие танки Leopard, и ожесточенном артиллерийском огне с обеих сторон. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил попытку прорыва на Запорожском направлении.