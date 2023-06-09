В Запорожье возобновились активные бои Рогов сообщил о возобновлении активных боев в Запорожье

Фото: МО Украины

В Запорожской области снова идет активная фаза боевых действий, написал в своем Telegram-канале лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российская армия пока держит оборону.

В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком. Нацисты идут на верную смерть — «экспрессы к Бандере» работают без остановки. Наши ребята удерживают позиции в активной обороне, — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 8 июня перешли в наступление в Запорожской области, но успехов не добились. Они понесли потери и отошли. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил об использовании противником большого количества бронетехники, включая немецкие танки Leopard, и об ожесточенном артиллерийском огне с обеих сторон.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил попытку прорыва ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, противник был своевременно обнаружен, был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. В результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, а также до 350 человек личного состава.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка прорыва ВСУ в Запорожье связана с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции, украинская армия пытается создать угрозы для Запорожской АЭС. По его словам, это не похоже на разведку боем, а является контратакой и контрударом.