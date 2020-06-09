«Социальный мониторинг» в Москве продолжит работать после отмены пропусков

https://static.news.ru/photo/3be8fc7c-aa80-11ea-bc4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приложение «Социальный мониторинг» как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве никто не отменяет. Оно будет использоваться для тех, кто болен COVID-19 и их близких.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, мобильное приложение продолжит работу.

Но это исключительно для тех, кто болеет ковидом и кто проживает вместе с ними, — цитирует его агенство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всю личную информацию, которая содержится в системе цифровых пропусков, уничтожат после завершения пандемии коронавируса. По его словам, их использование возможно лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.