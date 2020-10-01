Собянин пригрозил санкциями компаниям, игнорирующим переход на удалёнку

https://static.news.ru/photo/b2ddec98-03f9-11eb-985d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти могут ввести санкции в отношении предприятий, которые не будут переводить часть своих сотрудников на удалённую работу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить [часть сотрудников на удалённую работу], — заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее столичный градоначальник подписал указ, по которому компании обязаны с 5 октября перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мера принята до 28 октября. Также из дома должны работать граждане старше 65 лет. Исключение составят только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования компаний.

Как писал NEWS.ru, Собянин заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. Градоначальник считает, что под ней понимается вторичное заболевание людей, перенёсших коронавирусную инфекцию. Собянин уверен, что COVID-19 удастся победить через несколько месяцев. По его словам, первая партия вакцины появится в столице в ноябре-декабре.

За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек.