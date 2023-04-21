Собачник из Перми получил пулю в глаз за неубранные фекалии Ural Mash: в Перми мужчина выстрелил хозяину собаки из пистолета в глаз за неубранные фекалии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Перми выстрелил из пистолета в глаз мужчине, гулявшему по городу с собакой, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Хозяин не собрал за своим питомцем фекалии, это и стало поводом для выстрела. Врачи сумели спасти глаз пострадавшего, сейчас он проходит лечение дома. Полиция разыскивает нападавшего.

Инцидент произошел недалеко от улицы Успенского в Перми. Мужчина вышел на прогулку с собакой, забыв взять с собой пакетики для экскрементов. Это заметил с балкона другой житель города, он закричал на собачника и потребовал немедленно убрать кал. После этого он выбежал на улицу с газовым пистолетом и выстрелил два раза в хозяина собаки. В первый раз он промахнулся, во второй — попал в глаз мужчине. После этого нападавший сбежал.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выглянул из окна дома и получил выстрел в свою сторону. В мужчину выстрелил неизвестный прохожий на улице, однако он промахнулся. Позднее он был отслежен по камерам видеонаблюдения и задержан сотрудниками полиции.