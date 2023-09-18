Смерть пенсионерки у озера в Петербурге могла быть парным суицидом

Фото: НАК

Причиной смерти 64-летней пенсионерки у озера Долгого в Санкт-Петербурге мог быть парный суицид, который она планировала совершить вместе с сыном, сообщает Telegram-канал Mash. 39-летний сын погибшей сейчас находится на допросе.

Мужчина, который ранее проживал в Петропавловске-Камчатском, рассказал, что они с матерью договорились покончить с собой, но сын в последний момент передумал. Очевидцы заметили его 17 сентября у озера с ящиком. Позже на территории был слышен взрыв. В квартире нашли коробку с петардами Black mamba, скотч и две предсмертные записки.

Также задержанный сообщил, что примерно четыре года назад у него диагностировали шизофрению.

Тело пенсионерки с изрезанной шеей, следами ожогов и скотча на теле было найдено у дерева возле озера Долгого. Правоохранители изъяли биоматериалы, две зажигалки с места преступления и одежду погибшей. Тело направили в морг на экспертизу

3 сентября в подмосковном Наро-Фоминске покончила с собой 15-летняя школьница. Она отправилась на дачу к бабушке, чтобы навестить родственницу, а на следующее утро была обнаружена мертвой.