Десятиклассница из Подмосковья покончила с собой после школьной линейки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковного Орехово-Зуево обнаружила тело своей 15-летней внучки на летней веранде своего дома, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, десятиклассница покончила с собой через несколько дней после школьной линейки. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 3 сентября.

Отмечается, что девочка поехала на дачу к бабушке сразу после праздника, посвященного Дню знаний. Она хотела навестить родственницу. Утром в воскресенье девушка была обнаружена мертвой. Известно, что она росла в полной и благополучной семье, проблем с поведением у нее не было. Следственный комитет по Московской области официально не комментировал эту информацию.

Как сообщалось ранее, старшеклассница из подмосковного Наро-Фоминска была найдена мертвой за день до 1 сентября. По словам родственников погибшей, ребенок не проявлял суицидальных мыслей. Семья оценивается как благополучная, ее мать работает в государственных структурах, а отец является частным предпринимателем. В настоящее время по факту случившегося проводится расследование, следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Депутат Государственной думы Сергей Леонов ранее призвал развивать службу школьных психологов и обращать особое внимание на профессиональные качества сотрудников. По его словам, это должны быть не бюрократы, а понимающие люди, готовые всегда выслушать детей с проблемами.