В Подмосковье муж до смерти забил жену-адвоката Мужчина до смерти избил супругу-адвоката в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело

Фото: surb.sledcom.ru

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил свою супругу. Трагедия произошла в Домодедово. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По её словам, тело было обнаружено 18 июня в частном доме. Судмедэкспертиза обнаружила на теле травмы и гематомы, которые стали причиной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленyом причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

В ходе проведения комплекса следственных действий установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 55-летний супруг потерпевшей, — сообщила Врадий.

Следствие в ближайшее время намерено попросить суд об аресте подозреваемого.

По данным РИА Новости, которые сообщил источник в правоохранительных органах, погибшая — Илона Портных, адвокат Московской коллегии по гражданским делам и занимала высокие должности в банковской сфере.