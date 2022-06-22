В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил свою супругу. Трагедия произошла в Домодедово. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По её словам, тело было обнаружено 18 июня в частном доме. Судмедэкспертиза обнаружила на теле травмы и гематомы, которые стали причиной смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленyом причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
В ходе проведения комплекса следственных действий установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 55-летний супруг потерпевшей, — сообщила Врадий.
Следствие в ближайшее время намерено попросить суд об аресте подозреваемого.
По данным РИА Новости, которые сообщил источник в правоохранительных органах, погибшая — Илона Портных, адвокат Московской коллегии по гражданским делам и занимала высокие должности в банковской сфере.