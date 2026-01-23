«Слишком спокоен»: психиатр о видео с похищенным в Красноярске подростком Врач Шуров: видео с похищенным в Красноярске мальчиком может быть постановочным

Видеозапись с похищенным в Красноярске 14-летним мальчиком, где он просит отца выполнить финансовые требования злоумышленников, может быть постановкой, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, на кадрах ребенок выглядит равнодушным.

Да, есть несоответствие смысла речи и интонации. Человек абсолютно безэмоционален, такое ощущение, что произносит отрепетированный текст. Я бы решил, что это какой-то сговор подростков, чтобы вытянуть деньги из родителей. Какая-то странная история. Но ничего нельзя исключать. Повторюсь, человек слишком спокоен для криминальной ситуации и угрозы жизни. Мы знаем, что эпизоды с инсценировкой уже были. Тем не менее исключать ничего нельзя, но и преждевременно обвинять детей в чем-то тоже не стоит. Будем надеяться, что эта ситуация закончится хорошо, — высказался Шуров.

Ранее появилась информация, что подросток из Красноярска покинул свой дом в сопровождении неизвестного лица. Впоследствии его отцу было направлено сообщение через мессенджер, содержащее требования о выкупе в размере $350 тыс. (26 млн рублей).