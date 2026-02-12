Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:43

Следователи нашли еще одного виновника трагедии у анапского техникума

СК возбудил дело о небрежном хранении оружия после стрельбы в Анапе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) против 64-летнего мужчины, чьим ружьем завладел 17-летний подросток, открывший стрельбу в Анапе, сообщили в пресс-службе СК России. Инцидент произошел днем 11 февраля у Анапского индустриального техникума.

Подросток, как следует из публикации, воспользовался оружием родственника, не обеспечившего надлежащие условия хранения. В результате стрельбы погиб охранник учебного заведения. Также пострадали учащийся и сотрудница техникума.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в анапском колледже студент Иван (имя изменено) в школе учился на тройки и имел проблемы в общении с однокурсниками. Кроме того, он тяжело переживал развод родителей. Охотничье ружье, с которым он пришел в техникум, предположительно, принадлежало его деду.

До этого следователи задержали одногруппника стрелка, подозреваемого в подстрекательстве к нападению. По версии СК, злоумышленник, зная о планах молодого человека, провоцировал и склонял его к совершению особо тяжких преступлений.

Следственный комитет
стрельба
Анапа
техникумы
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.