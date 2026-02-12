Следователи нашли еще одного виновника трагедии у анапского техникума

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) против 64-летнего мужчины, чьим ружьем завладел 17-летний подросток, открывший стрельбу в Анапе, сообщили в пресс-службе СК России. Инцидент произошел днем 11 февраля у Анапского индустриального техникума.

Подросток, как следует из публикации, воспользовался оружием родственника, не обеспечившего надлежащие условия хранения. В результате стрельбы погиб охранник учебного заведения. Также пострадали учащийся и сотрудница техникума.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в анапском колледже студент Иван (имя изменено) в школе учился на тройки и имел проблемы в общении с однокурсниками. Кроме того, он тяжело переживал развод родителей. Охотничье ружье, с которым он пришел в техникум, предположительно, принадлежало его деду.

До этого следователи задержали одногруппника стрелка, подозреваемого в подстрекательстве к нападению. По версии СК, злоумышленник, зная о планах молодого человека, провоцировал и склонял его к совершению особо тяжких преступлений.