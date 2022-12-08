«Следим за шлюхами»: сын чиновника в Чувашии преследовал учительницу «Сердитая Чувашия»: сын чиновника в Чувашии устроил слежку за своей учительницей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сын главы Росреестра Чувашии Георгий Татур преследовал на автомобиле школьную учительницу, которая поставила ему низкую оценку, сообщает «Сердитая Чувашия». Вместе со своим другом на иномарке Nissan они ехали за такси, в котором сидел педагог. Приятель Татура снял произошедшее на видео. На кадрах сын чиновника жестко оскорблял учительницу.

Третья часть шоу «Следим за шлюхами». <...>Единственное что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху.<...> Какой же надо быть уродливой мразью, — сказал Татур.

В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости» молодой человек заявил, что видео было снято «исключительно для личного пользования, но никак не для распространения». Татур также сообщил о том, что не знает, каким образом ролик попал в сеть.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по Красноярскому краю сообщили, что между учительницей и девятилетним учеником второго класса произошла драка в школе поселка Раздолинск. Заявления в полицию написали обе стороны конфликта, поэтому и женщине, и ребенку было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу.