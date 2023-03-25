Склад с целлюлозой загорелся в Ростовской области МЧС сообщило о пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области

Фото: 61.mchs.gov

Пожар по рангу №2 в Аксайском районе

Склад с целлюлозой загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 44 человека и 14 единиц техники

В 10:12 <...> поступило сообщение о пожаре в складском помещении с целлюлозой по адресу: Аксайский район, г. Аксай, Новочеркасское шоссе 2. Здание одноэтажное, металлическое. <...> Площадь пожара 1200 кв.м, — сообщили в МЧС.

Опубликовано видео с места пожара. На кадрах видно огромный столб серого дыма, поднявшийся высоко в небо в районе горящего склада. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, на объекте вспыхнули два металлических ангара.

По адресу Новочеркасское шоссе, 2 расположено предприятие ООО «Химпоставщик-Дон», которое выпускает и поставляет продукцию для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности.

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