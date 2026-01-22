СК взялся за жалобы учеников Балашова на некачественное питание в школах

В Балашове Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по фактам нарушений в организации школьного питания, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Основанием послужили многочисленные жалобы на предоставление некачественных услуг.

По поручению руководителя следственного управления СК по Саратовской области Костина Дмитрия Александровича следственным отделом по городу Балашов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с нарушением прав учащихся общеобразовательных учреждений, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что нарушения происходили в школах Балашова и Балашовского района в период с 12 по 21 января. Как отметили в СК, ученикам предоставлялись услуги питания, не отвечающие требованиям безопасности.

Ранее во вторник, 20 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин в срочном порядке провел совещание по видеосвязи, посвященное ситуации с организацией питания в школах Саратовской области. На примере Балашовского района он подверг критике работу региональных властей и потребовал немедленно навести порядок в этой сфере.

Поводом для созыва стали многочисленные обращения в общественную приемную в Саратове от родителей и педагогов, возмущенных ситуацией в одной из школ Балашова. Володин заявил, что вместо поиска «стрелочников» правительство и депутаты должны объективно разобраться в проблеме и усилить контроль за качеством продуктов.

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объявил выговор министру образования региона Александру Пажитневу и его заместителю. Он признал, что по этому направлению в регионе наблюдаются серьезные недоработки.

