СК проверит истории женщин, терявших детей в Новокузнецке с 2018 года СК проверит сообщения о смертях детей в роддоме Новокузнецка в 2018–2024 годах

Кемеровские следователи организовали проверку после сообщений о смертях младенцев в больнице № 1 Новокузнецка в 2018–2024 годах, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях о случаях оказания ненадлежащей медпомощи и причинении тяжкого вреда здоровью пациенткам.

В частности, следствие обратило внимание на историю женщины, которая также потеряла новорожденного ребенка из-за врачебных ошибок. У двух других произошла внутриутробная гибель плода, а еще одной пациентке гинекологического отделения был причинен тяжкий вред здоровью.

По указанным фактам организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура Кемеровской области сообщила, что проверит все медицинские учреждения, в которых наблюдались матери погибших детей. Предметом проверки станет соблюдение санитарных норм и требований законодательства о здравоохранении.