Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «фейках о ВС России» в отношении новосибирского муниципального депутата Хельги Пироговой, сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, девушка опубликовала в соцсетях «под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию».
Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, — говорится в сообщении.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение. Процессом займется руководитель регионального Следкома Виталий Зарипов.
Накануне в Новосибирске мундепа Пирогову задержали на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за январские акции протеста. В отношении девушки составили протокол по делу о дискредитации ВС РФ, после чего отпустили.
Сама Пирогова заявила, что она готова к уголовному преследованию за пост о погибших военных. Мундеп подчеркнула, что вопрос эмиграции не является для нее актуальным.