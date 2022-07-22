СК возбудил уголовное дело о фейках против мундепа Пироговой СК возбудил уголовное дело о фейках о ВС России против мундепа Пироговой

Фото: gorsovetnsk.ru

Хельга Пирогова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «фейках о ВС России» в отношении новосибирского муниципального депутата Хельги Пироговой, сообщает пресс-служба СК. По версии следствия, девушка опубликовала в соцсетях «под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию».

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение. Процессом займется руководитель регионального Следкома Виталий Зарипов.

Накануне в Новосибирске мундепа Пирогову задержали на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за январские акции протеста. В отношении девушки составили протокол по делу о дискредитации ВС РФ, после чего отпустили.

Сама Пирогова заявила, что она готова к уголовному преследованию за пост о погибших военных. Мундеп подчеркнула, что вопрос эмиграции не является для нее актуальным.