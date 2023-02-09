СК возбудил дело после обрушения части пятиэтажки в Новосибирске СК возбудил дело о небезопасных услугах из-за обрушения части пятиэтажки в Новосибирске

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома в результате взрыва газа в Новосибирске. Об этом сообщает СУ СК по Новосибирской области. Инцидент произошел утром 9 февраля на улице Линейная.

В связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Также в СК сообщили, что в результате взрыва обрушились два подъезда. Ранее речь шла только об одном подъезде.

Сообщение о взрыве газа в четырехподъездном пятиэтажном жилом доме поступило в экстренные службы в 03:43 мск (07:43 по местному времени). По последним данным, погибли два человека, еще шестеро пострадали. 50 человек эвакуированы.

Также сообщалось, что в результате взрыва возник пожар площадь около 300 квадратных метров. На месте происшествия работают спасатели. Они тушат огонь и занимаются разбором завалов. Также к дому прибыли тринадцать карет скорой помощи.