СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ территории Брянской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту обстрела со стороны вооружённых формирований Украины территории Брянской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Севского района Брянской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, — сказано в публикации.

По данным следственных органов, ВСУ 15 июля обстреляли территорию Севского района Брянской области. В результате повреждено недействующее здание таможенного поста и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших и погибших нет.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следствие устанавливает обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц из числа украинских силовиков, говорится в сообщении СК.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об артобстреле села Некислицы Севского района, произведенном с территории Украины. По его словам, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.