СК раскрыл подробности расследования драки в челябинской школе

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После драки в челябинской школе 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, сообщили NEWS.ru в региональном отделении Следственного комитета России. Кроме того, следователями будут внесены представления в адрес должностных лиц, допустивших инцидент.

В рамках уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Также следователями будут внесены представления в адрес должностных лиц для недопущения подобных ситуаций в будущем, — заявили в ведомстве.

Еще трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе обысков у нападавших изъяты аэрозольный пистолет, молотки, пневматическая винтовка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам.

В то же время по информации источника NEWS.ru в правоохранительных органах стало известно, что к расследованию, помимо СК, подключалась и Федеральная служба безопасности.

Драка в челябинской школе произошла утром 8 февраля. Неизвестные в балаклавах, вооруженные молотками и травматическим оружием, напали на троих молодых людей, после чего выбежали из школы.

По предварительной информации, инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт. Также сообщалось об одном пострадавшем ученике школы, который в начале учебного года перевелся из другого образовательного учреждения.