Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:20

СК показал кадры с места перестрелки с террористами в Дагестане

Появились кадры с места ликвидации двух террористов в Дагестане

Фото: t.me/dagestan_sledcom05*
Читайте нас в Дзен

СК России опубликовал в Telegram-канале кадры с места ликвидации в Дагестане двух террористов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». По предварительной информации, гражданские лица и сотрудники УФСБ и МВД не пострадали.

27 января 2026 года в ночное время в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений сотрудниками УФСБ и МВД на территории Карабудахкентского района при оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы двое местных жителей, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что планировались атаки на объект религиозного культа и железнодорожную инфраструктуру на перегоне Махачкала — Дербент. На месте происшествия силовики обезвредили самодельное взрывное устройство и изъяли оружие. При обысках у подозреваемых обнаружили экстремистскую литературу и символику запрещенной в России международной террористической организации.

До этого ФСБ пресекла подготовку террористического акта против учащихся одной из школ в Адыгее. По подозрению в организации нападения задержали сторонника международной террористической организации. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.

Дагестан
террористы
перестрелки
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.