СК показал кадры с места перестрелки с террористами в Дагестане Появились кадры с места ликвидации двух террористов в Дагестане

СК России опубликовал в Telegram-канале кадры с места ликвидации в Дагестане двух террористов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа». По предварительной информации, гражданские лица и сотрудники УФСБ и МВД не пострадали.

27 января 2026 года в ночное время в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений сотрудниками УФСБ и МВД на территории Карабудахкентского района при оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы двое местных жителей, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что планировались атаки на объект религиозного культа и железнодорожную инфраструктуру на перегоне Махачкала — Дербент. На месте происшествия силовики обезвредили самодельное взрывное устройство и изъяли оружие. При обысках у подозреваемых обнаружили экстремистскую литературу и символику запрещенной в России международной террористической организации.

До этого ФСБ пресекла подготовку террористического акта против учащихся одной из школ в Адыгее. По подозрению в организации нападения задержали сторонника международной террористической организации. Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии.