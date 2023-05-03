СК показал кадры с места крушения грузового поезда под Брянском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ опубликовал в Telegram кадры с места крушения грузового поезда в Брянской области. По данным ведомства, 2 мая в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава.

В СК РФ уточнили, что на место инцидента выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Отмечается, что пострадавших нет. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего в Брянской области.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов около станции Снежетьская из-за срабатывания взрывного устройства. По его словам, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц. На месте ЧП работают оперативные службы, уточнил глава региона. По данным Telegram-канала Baza, из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры.