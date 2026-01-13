СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы

Следственный комитет России опубликовал кадры из родильного дома в Новокузнецке Кемеровской области, где с начала января умерли девять младенцев. На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, видно, как следователи и криминалисты осматривают место происшествия и собирают улики.

Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области – Кузбассу работают на месте происшествия в Новокузнецком родильном доме № 1, — сообщили в СК.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что главврача роддома временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться, заключила председатель Совфеда.