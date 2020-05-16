СК начал проверки жалоб работающих с COVID медиков более чем в 10 регионах

https://static.news.ru/photo/508c9bd6-9778-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом. Сыщики изучают ситуацию по этому вопросу более чем в 10 субъектах РФ.

Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов, говорится в сообщении СКР. Основанием для них послужили публикации в СМИ, жалобы медиков в соцсетях, а также их непосредственные обращения в правоохранительные органы.

Проверки также идут и по фактам недостаточного оснащения медперсонала средствами индивидуальной защиты. Поручение разобраться в этих ситуациях накануне дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Правительство РФ установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

В ряде регионах эти выплаты начислялись в зависимости от количества минут, которые медики провели с COVID-больными. Так, в больнице Козельска Калужской области кто-то из сотрудников получил в качестве надбавки 27 рублей. Подобный механизм расчёта применялся и для врачей нижегородской скорой. А сотрудники армавирской скорой заявили, что вовсе не получили никаких надбавок.

15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что такая ситуация недопустима, деньги должны перечисляться за сам факт работы с COVID-19, писал NEWS.ru.