Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 5 июня

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Уровень воды в водохранилищах и реках на территории Крыма летом 2020 года прогнозируется низким. Об этом заявили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

При этом специалисты ссылаются на данные Росгидромета. По их мнению, низкая увлажнённость почвы может стать причиной засухи на полуострове, сообщает РИА Новости. Проблемы с водой уже ощущаются в соседней Украине....