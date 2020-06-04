Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 5 июня

https://static.news.ru/photo/b9557566-a6f0-11ea-8131-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в пятницу, 5 июня, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Она испортится во второй половине дня, когда возможны кратковременные дожди с грозами.
Температура в столице — 18–20 градусов тепла, по области — от 16 до 21 градуса тепла. Ветер южный, 4–9 метров в секунду, при грозе порывистый, — отметил синоптик в интервью РИА Новости.
Он добавил, что атмосферное давление окажется чуть ниже нормы — 744 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ установил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Жители столичного региона столкнутся с сильным ветром, грозой и дождём. Синоптики предупреждают, что в столице скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.