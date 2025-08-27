Синоптик раскрыла детали об угрожающем Камчатке «разрушительном урагане»

Ураганный ветер, приближающийся к Камчатке, не является экстраординарным явлением для этой местности, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, порывы ветра 28 августа могут достигать 35 метров в секунду.

Там не ураган, а просто очень глубокий циклон, который привел к сильным ветрам на Сахалине. Сейчас этот циклон приближается к Камчатке. Завтра ожидается ураганный ветер, но не ураган. То есть порывы ветра могут достигать 33–35 метров в секунду. Это не экстраординарное событие, там такое случается. В этом году такого еще не было, но в прошлые годы порывы такого ветра наблюдались, — сказала Позднякова.

Она отметила, что подобные погодные явления объясняются рельефом Камчатки. По словам Поздняковой, усиление ветра на мысах может достигать 45–47 метров в секунду. Синоптик уточнила, что на данный момент ветер в Беринговом проливе дует с опасной для судоходства скоростью 22 метра в секунду.

В осенний период на мысе Лопатка иногда даже средний порыв средний за месяц составляет где-то 40 метров в секунду. С Сахалина очень ненастная погода сместиться на Курильские острова и Камчатку, — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к Камчатке приближается мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. По его словам, непогода также ожидается на Сахалине и Курильских островах.