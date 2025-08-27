День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:11

Синоптик раскрыла детали об угрожающем Камчатке «разрушительном урагане»

Синоптик Позднякова назвала ураганный ветер на Камчатке обычным явлением

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Ураганный ветер, приближающийся к Камчатке, не является экстраординарным явлением для этой местности, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, порывы ветра 28 августа могут достигать 35 метров в секунду.

Там не ураган, а просто очень глубокий циклон, который привел к сильным ветрам на Сахалине. Сейчас этот циклон приближается к Камчатке. Завтра ожидается ураганный ветер, но не ураган. То есть порывы ветра могут достигать 33–35 метров в секунду. Это не экстраординарное событие, там такое случается. В этом году такого еще не было, но в прошлые годы порывы такого ветра наблюдались, — сказала Позднякова.

Она отметила, что подобные погодные явления объясняются рельефом Камчатки. По словам Поздняковой, усиление ветра на мысах может достигать 45–47 метров в секунду. Синоптик уточнила, что на данный момент ветер в Беринговом проливе дует с опасной для судоходства скоростью 22 метра в секунду.

В осенний период на мысе Лопатка иногда даже средний порыв средний за месяц составляет где-то 40 метров в секунду. С Сахалина очень ненастная погода сместиться на Курильские острова и Камчатку, — добавила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к Камчатке приближается мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. По его словам, непогода также ожидается на Сахалине и Курильских островах.

Камчатка
погода
синоптики
ураганы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.