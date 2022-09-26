Синоптик назвал регионы, где грядут заморозки Вильфанд предупредил о грядущих заморозках на Урале и в Сибири

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы, в которых наступят заморозки и резкое похолодание. Это Пермский край, Челябинская и Свердловская области, где также ожидаются мокрый снег и гололед и усиление ветра до 25 м/с, пишет ТАСС.

Просто замечательная погода была на Урале и юге Западной Сибири. Даже не бабье лето, а просто лето. Но всё резко меняется. В Пермском крае, Свердловской, Челябинской областях прогнозируются сильные осадки и даже очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание снега, гололедные явления, ночью заморозки до -2...-4, — рассказал метеоролог.

Заморозки также ожидаются в Курганской области, где температура воздуха понизится до -4 градусов. Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в северных районах Хабаровского края. В Башкирии похолодает до -3 и также придут сильные дожди.

В ряде регионов в Западной Сибири температура понизится до -15...-20.

Например, если еще в субботу в Омске было 25 градусов, в воскресенье — около 20 градусов, то с понедельника — -4...-7. Это максимальная температура днем. Плюс осадки заметные будут. В общем, резкий переход к почти зимней погоде, — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что первые заморозки в Центральной России наступят в начале октября. В сентябре на этой территории страны температура ниже нуля опускаться не будет.